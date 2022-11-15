Полузащитник «Аталанты» Малиновский попал в список интересов «Марселя»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский находится на радаре других клубов. Как сообщает издание L'Équipe, в услугах украинского футболиста заинтересован «Марсель», который планирует подписать игрока уже этой зимой.

Французский клуб не уверен, что марокканский полузащитник Амин Арит, получивший в матче с «Монако» травму крестообразных связок и пропускающий чемпионат мира, сможет полноценно восстановиться до конца нынешнего сезона. Также в скором времени клуб покинет Жерсон ла Силва, который в данный момент ведёт переговоры с «Фламенго». В связи с этим «Марсель» видит в Малиновском идеальную кандидатуру для замены, однако проблемой является возраст украинца — в мае ему исполнится 30 лет. Поэтому Руслан не единственный, кто находится в шорт-листе клуба.

В текущем сезоне итальянской Серии А Малиновский принял участие за «Аталанту» в 14 матчах, из которых лишь в пяти выходил в стартовом составе. На счету полузащитника один гол и две результативные передачи.

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