Мудрик, которым интересуются «МЮ» и «Арсенал», хотел бы уйти из «Шахтёра» в январе

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик высказался о своём будущем.
«Дело не в эмблеме клуба или истории. Стиль игры команды сыграет роль в моём решении, это очень важно.
Переход зимой? Да, я бы расстроился, если зимой эта ситуация не сдвинется с места», — сказал Мудрик в интервью на YouTube-канале Влады Седан.
21-летний Мудрик — воспитанник харьковского «Металлиста». Также он был в академии «Днепра», а с 2016 года играет в «Шахтёре». В нынешнем сезоне Мудрик в 16 матчах во всех турнирах забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.
Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно Мудрика хочет подписать лондонский «Арсенал», за который играет его соотечественник Александр Зинченко.
У кого в АПЛ самый крупный контракт? Видеоролик:
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