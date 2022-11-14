«Манчестер Юнайтед» поборется с «Арсеналом» за Михаила Мудрика

«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Арсеналом» за переход украинского полузащитника «Шахтёра» Михаила Мудрика, сообщает The Sun.
По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг следил за игрой вингера ещё в период работы в «Аяксе». Однако в клубе из Манчестера понимают, что будет трудно приобрести Мудрика в январе, поскольку англичане сильно потратились в летнее трансферное окно, а «Шахтёр» рассмотрит только крупное предложение.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» сделал горнякам предложение в размере € 60 млн, а переход футболиста в лондонский клуб может состояться в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Мудрик провёл за «Шахтёр» 16 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и шесть раз ассистировал партнёрам.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»
- 14 ноября 2022
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