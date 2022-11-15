Родриго: все соперники играют с «Реалом» матч жизни, но с другими они не так активны

Вингер мадридского «Реала» Родриго прокомментировал две последние встречи команды в рамках испанской Ла Лиги. В первой «сливочные» уступили «Райо Вальекано» со счётом 2:3, а в другой обыграли «Кадис» — 2:1.
«Поражение от «Райо Вальекано» нас сильно задело. Мы были абсолютно к этому не готовы. Также судейство не позволило нам играть в свой футбол. И Винисиус, и я пострадали от грубых фолов в последних двух играх, и жаль, что судьи никак не вмешались. Игроки соперников слишком много позволяют себе. Я уже сказал, что то, что случилось между мной и [игроком «Кадиса»] Фали Хименесом — это позор, а судьи на VAR даже ничего не сказали. Игрок посмотрел на меня и ударил, это не было обычным инцидентом. Я теперь даже не знаю, для чего нужен VAR.
Но мы самокритичны, в обеих встречах мы не слишком были похожи на самих себя. Думаю, мы могли бы всю ночь играть с «Райо» и всё равно не выиграть. Все соперники с «Реалом» играют матч всей своей жизни, но с другими они не так активны. Таково величие клуба, и мы принимаем его. Мы к этому уже привыкли», — приводит слова Родриго издание AS.
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