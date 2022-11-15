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«Реал» хочет бесплатно подписать Бенжамена Павара

«Реал» хочет бесплатно подписать Бенжамена Павара
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Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар летом 2023 года может сменить команду. Подписать французского футболиста, чей контракт истекает в конце сезона, намерен мадридский «Реал». Об этом сообщает El Nacional. По сведениям источника, 26-летний Павар не намерен продлевать контракт с действующим клубом.

Бенжамен Павар выступает за «Баварию» с 2019 года. В 140 матчах за немецкую команду он забил девять голов и отдал 11 результативных передач. Отметим, что, по данным Transfermarkt, контракт Павара истекает в 2024 году, а не в 2023-м.

Видеообзор. «Реал» Мадрид — «Кадис». Испанская Примера 2022/2023. 14-й тур:

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