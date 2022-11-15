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ЭСК: судья ошибочно не удалил Зайнутдинова в матче 15-го тура РПЛ «Локо» — ЦСКА

ЭСК: судья ошибочно не удалил Зайнутдинова в матче 15-го тура РПЛ «Локо» — ЦСКА
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение арбитра Артёма Любимова не удалять с поля футболиста ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1).

«Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля Бактиёра Зайнутдинова (ЦСКА) на 39-й минуте матча.

Зайнутдинов в единоборстве за мяч делает неестественное движение рукой в направлении соперника и совершает интенсивный контакт с его лицом. Большинство членов комиссии считает, что судья должен был вынести предупреждение игроку ЦСКА за безрассудное поведение и, соответственно, удалить его с поля за второе предупреждение в матче», — приводит текст решения ЭСК официальный сайт РФС.

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