Как сборная России выступила бы на ЧМ-2022 по футболу

В марте сборная России по футболу была лишена возможности провести стыки за право выступить на чемпионате мира в Катаре. В полуфинале стыков россияне попали на Польшу, которая после начала СВО отказалась играть с командой Валерия Карпина. Чуда не произошло: УЕФА отстранил сборную России.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Матч со сборной Польши должен был состояться 24 марта в Москве. Сам фактор своего поля сыграл бы на руку россиянам. Польша на тот момент имела достаточно проблем. Пришёл новый тренер, который был уволен из «Легии» за плохие результаты. Несколько важных исполнителей вылетели из-за травм. Впрочем, это не помешало полякам на своём стадионе обыграть Швецию и получить путёвку на мундиаль.

Российский футбол увяз в изоляции. Остаётся только фантазировать. Попробуем прикинуть, на что могли бы рассчитывать подопечные Валерия Карпина в Катаре, если бы всё случилось иначе.

Третья корзина и надежда на везение

Польша на жеребьёвке группового этапа попала в третью корзину. Россия тоже бы оказалась на сходной стартовой позиции. В четвёртую корзину при распределении групп на ЧМ-2022 попали команды, находящиеся в рейтинге на 37-й строчке и ниже, а у России по состоянию на март 2022 года было как раз 36-е место.

Дальше всё зависит от того, какие две команды попались бы нашей сборной из первых двух корзин.

В первой собраны сплошь лучшие – Бразилия, Аргентина и европейские гранды. Исключение по традиции одно. Это хозяева турнира – сборная Катара. Во второй корзине – также ряд тяжеловесов. Например, Нидерланды и Германия. Или, например, Дания, которой россияне абсолютно по делу проиграли в решающей встрече на Евро-2020.

Карпин ответил на вопрос о договорных матчах в РПЛ.

Из второй корзины могла выпасть Хорватия, которая с огромным трудом обыграла Россию на финише квалификации осенью 2021 года. Да, хорватская команда находится в упадке. Многие завершили международную карьеру после финала на ЧМ-2018, оставшиеся лидеры уже в возрасте. И всё же исполнителей калибра Модрича, Брозовича, Перишича у россиян нет. Так что фаворит в этом противостоянии был бы очевиден.

Имелись и проходимые команды. Скажем, Мексика или США, которые вряд ли многого добьются в Катаре. В составе этих сборных хватает классных исполнителей, но подавляющего превосходства над россиянами точно нет.

Любую команду из четвёртой корзины российская сборная должна была обыгрывать. С одной стороны, звучит наивно. Сразу вспоминается 2014-й год, когда Россия не смогла выиграть у Алжира и Южной Кореи. С другой — в последние годы наши парни стабильно обыгрывали уступающих в классе. Далеко не всегда при ярком футболе, но обыгрывали.

Смолов назвал лучшего вратаря в истории России.

На ЧМ-2018 команда Станислава Черчесова разгромила Саудовскую Аравию и уверенно обыграла Египет. При Валерии Карпине в отборе на ЧМ-2022 россияне одержали семь побед в восьми матчах со Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. А это уже показатель определённого уровня.

Кто был бы лидером сборной России в Катаре?

Любая команда упирается в мастерство футболистов. Ныне сборная России проводит товарищеские матчи, опираясь исключительно на представителей РПЛ. Карпин логично взял курс на омоложение состава. В нашей параллельной вселенной в Катар, естественно, поехали бы все лучшие. Включая опытных игроков.

Александр Головин в «Монако» забил три мяча в нынешнем сезоне, два из них — за последние несколько недель. Оба этих гола попали в видеообзоры лучших взятий ворот – это были попадания в девятки. Головин перетерпел серию повреждений, освоился, регулярно выходит в стартовом составе монегасков и находится в отличной форме. Достаточно сказать, что французские СМИ включают россиянина в число лидеров клуба.

После травмы пришёл в себя Алексей Миранчук. «Торино» с возвращением россиянина регулярно набирает очки. В том числе досталось «Милану», победный мяч забил как раз наш полузащитник. Кроме этого гола на счету экс-футболиста «Локомотива» в последних матчах результативная передача и заработанный пенальти. В то же время от Миранчука ожидают большего. Журналисты и болельщики часто его критикуют, в основном — по делу.

Стал известен состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022 в Катаре.

Александр Кокорин потух на скамейке запасных «Фиорентины» и уехал на отогрев в чемпионат Кипра. Там статистика в полном порядке – четыре гола за девять матчей в составе «Ариса» из Лимасола. Делаем скидку на уровень турнира. Далеко не факт, что он привлёк бы внимание Валерия Карпина. Ведь альтернатив достаточно.

Думается, не поехал бы на чемпионат мира и Артём Дзюба. Центрфорвард не смог закрепиться в «Адана Демирспор». Просидев на скамейке почти всю осень, нападающий расторг контракт и теперь находится в поисках нового клуба. Он банально не в форме.

В отличие от Фёдора Смолова и Фёдора Чалова. Форварды регулярно забивают в последнее время, хотя Чалову явно не хватает реализации, а Смолову — стабильности. Лидерами «Зенита» остаются бразильцы, но заметную роль играют и россияне Далер Кузяев, Андрей Мостовой и Иван Сергеев.

Денис Черышев в итальянской «Венеции» на данном этапе скорее игрок ротации, хотя в последнее время россиянин приободрился и набрал форму. Уже забил три гола — неплохо для полузащитника. В Катар он бы наверняка поехал, пусть и в качестве запасного.

Ничего хорошего

Трудно назвать отсутствие сборной России в Катаре благом. Участие в главном футбольном событии четырёхлетия — важный момент. На других посмотреть, себя показать. Так что радоваться тут, конечно, нечему.

Но и ждать от россиян успеха было бы наивно. Не говоря уже о повторении ЧМ-2018, где едва не попали в полуфинал. В распоряжении Валерия Карпина банально нет игроков из топ-клубов. Выход из группы просматривался бы только в случае удачной жеребьёвки: с Катаром из первой корзины или США из второй.

Занимать третье место российская команда даже в сложной группе должна была без проблем. Не более того. Так что кое-какие плюсы всё же есть. По крайней мере болельщики сэкономят нервы и обойдутся без ожиданий. Которые, как известно, наши проблемы.

Экспресс с коэффициентом 7.25.

Карпин назвал глупостью слова гендиректора «Зенита» о Чистякове.

Cборная Португалии огласила заявку на чемпионат мира в Катаре.

Обнародован состав сборной Аргентины на ЧМ-2022.

Сербский журналист: на ЧМ-2022 мы будем представлять Россию.