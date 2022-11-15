Кавазашвили — о фильме про Карпина: нужно любить и чествовать великих, когда они ещё живы!

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о документальном фильме, посвящённом главному тренеру «Ростова» и сборной России Валерию Карпину.
«Я счастлив, что такие фильмы начали сниматься. Это очень правильно! Для меня всегда приятно, когда люди вспоминают о наших выдающихся футболистах и тренерах, даже если они ещё в молодом возрасте. Когда человек в пожилом возрасте — перед смертью — а его награждают чем-то, честно говоря, это награда его не так осчастливит. В этом возрасте люди уже больше думают о здоровье. Нужно любить и чествовать великих, когда они ещё живы и здоровы!
Какой фильм мне хотелось бы увидеть? Я готов посмотреть любой фильм про заслуги наших спортсменов или российских команд: например, про «Спартак» 90-х годов!» — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 15 ноября 2022
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