Валерий Карпин: по фильму складывается впечатление, что я идеальный человек? Так и есть

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался после просмотра документального фильма «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!», который будет доступен 17 ноября эксклюзивно в Okko.



«По фильму складывается впечатление, что я идеальный человек? Так и есть», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Валерий Карпин играл за ЦСКА, «Факел», «Спартак», «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». После начала тренерской деятельности специалист работал в «Спартаке», «Мальорке», армавирском «Торпедо».



Сборная России в ближайших матчах сыграет с командой Таджикистана и Узбекистана. Встречи запланированы на 17 и 20 ноября соответственно. В последней встрече россияне обыграли Киргизию со счётом 2:1.