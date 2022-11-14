Валерий Карпин: по фильму складывается впечатление, что я идеальный человек? Так и есть
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался после просмотра документального фильма «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!», который будет доступен 17 ноября эксклюзивно в Okko.
«По фильму складывается впечатление, что я идеальный человек? Так и есть», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Валерий Карпин играл за ЦСКА, «Факел», «Спартак», «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». После начала тренерской деятельности специалист работал в «Спартаке», «Мальорке», армавирском «Торпедо».
Сборная России в ближайших матчах сыграет с командой Таджикистана и Узбекистана. Встречи запланированы на 17 и 20 ноября соответственно. В последней встрече россияне обыграли Киргизию со счётом 2:1.
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