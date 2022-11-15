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Булыкин: на ЧМ буду особенно следить за Бельгией — там играют мои бывшие одноклубники

Булыкин: на ЧМ буду особенно следить за Бельгией — там играют мои бывшие одноклубники
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Бывший форвард «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин рассказал, какую команду выделяет среди участников чемпионата мира в Катаре.

«Будет много интересных матчей. В Бельгии играют друзья и бывшие одноклубники, поэтому буду за ними смотреть и желать удачи. Немцы, аргентинцы и бразильцы проведут интересный турнир. За всеми будет интересно наблюдать.

Но особенно буду следить за Бельгией, потому что там играют Алдервейрелд, Вертонген и Лукаку. Учитывая, что это большой праздник футбола для всей планеты, так ещё и бывшие одноклубники там играют, обязательно буду смотреть и болеть», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Бельгийская сборная выступит в группе F, где встретится с командами Канады, Марокко и Хорватии.

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