Индийский тренер по йоге будет работать со сборной Бельгии на ЧМ-2022

48-летний инструктор по йоге и велнес-тренер Винай Менон будет помогать сборной Бельгии в восстановлении игроков на чемпионате мира по футболу – 2022 в Катаре, сообщает Voetbal International.
Как отмечает источник, Менон не новичок в мире футбола: он уже работал с игроками «Челси», именно там с ним познакомился Эден Азар. «Футбол высшего уровня сопряжен с большим давлением, и Винай помогает вам избавиться от него и расслабиться», — говорил Азар в 2019 году, в интервью New York Times.
Помимо Азара, бывший владелец «Челси» Роман Абрамович, Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку и Миши Батшуайи также работали с Меноном, который присоединился к «Челси» в 2008 году. Индиец проводил занятия йогой и релаксационными упражнениями.
Напомним, накануне ЧМ-2022 Бельгия проведёт две товарищеские встречи – с Ираком (15 ноября) и Египтом (18 ноября). Их соперниками по группе F станут Хорватия, Марокко и Канада.
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