Агуэро: сборная Аргентины знает свою задачу на ЧМ-2022. Лидерство Месси — ключ к успеху

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился мнением о фаворитах предстоящего чемпионата мира в Катаре, а также рассказал о сильных сторонах аргентинской национальной команды.
«Думаю, к фаворитам всегда можно отнести сборные Франции, Бразилии, Германии, Аргентины, Англии и Испании. Однако не стоит забывать и про Португалию с Бельгией, у них хорошие команды.
Что касается Аргентины, у этой команды отличные шансы на победу, даже учитывая то, что некоторые игроки могут пропустить старт турнира из-за повреждений. Сборная Аргентины прекрасно знает свою задачу, это сплочённый коллектив. Конечно, лидерство Месси — это ключ к успеху команды. В матче с Аргентиной сопернику трудно навязать свою игру», — приводит слова Агуэро Stake.
- 16 ноября 2022
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