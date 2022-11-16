«Мать из Нигерии, отец из Камеруна». Аргентинцы оскорбили игроков Франции на расовой почве

Болельщики сборной Аргентины по футболу пропели расистскую песню в адрес игроков национальной команды Франции в преддверии чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Фанаты аргентинцев поют следующую песню: «Слушайте! Они играют за Францию, но они все из Анголы! Как прекрасно, что они сбежали. Они [занимаются сексом] с француженками, также как и Мбаппе. Их мать из Нигерии, отец из Камеруна, но по документам они французы!»

Сборная Франции сыграет на групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре с национальными командами Австралии (22 ноября), Дании (26 ноября) и Туниса (30 ноября). Французская сборная является действующим обладателем титула, одержав победу на чемпионате мира 2018 года в России. Всего французы дважды становились победителями мундиаля (1998 и 2018).