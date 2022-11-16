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«Барселона» интересуется защитником «Баварии» Бенжаменом Паваром

«Барселона» интересуется защитником «Баварии» Бенжаменом Паваром
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Защитник «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар входит в сферу интересов «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, французский защитник является одной из приоритетных целей каталонского клуба. Действующий контракт Павара с «Баварией» рассчитан до лета 2024 года, и на данный момент стороны не ведут переговоров о его продлении. Препятствием для перехода Павара в «Барселону» может стать позиция игрока: каталонцы планируют задействовать француза на правом фланге, однако сам Павар хочет в будущем играть на позиции центрального защитника.

Напомним, Павар выступает за «Баварию» с 2019 года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 13 матчах чемпионата Германии и забил один гол.

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