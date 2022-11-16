Ловрен будет капитаном сборной Хорватии в товарищеском матче с Саудовской Аравией

Защитник «Зенита» Деян Ловрен выведет с капитанской повязкой сборную Хорватии на товарищеский матч с Саудовской Аравией. Игра состоится сегодня, 16 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. Примечательно, что на поле с первых минут также выйдут экс-игрок ЦСКА Никола Влашич и бывший футболист «Спартака» Марио Пашалич.
Стартовые составы команд:
Саудовская Аравия: Мохаммед Аль-Оваис, Сауд Абдул Хамид, Абдулелах Аль-Амри, Али Аль-Булайхи, Ясир Аль-Шахрани, Мохаммед Канно, Абдулела Аль-Мальки, Сальман Аль-Фаридж, Салем Аль-Давсари, Ферас Аль-Юрикан, Салех Аль Шехри.
Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Станишич, Деян Ловрен, Мартин Эрлич, Борна Баришич, Лука Сучич, Марсело Брозович, Ловро Майер, Марио Пашалич, Никола Влашич, Бруно Петкович.
- 16 ноября 2022
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