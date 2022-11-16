Луис Энрике: перестаньте спрашивать игроков, кто лучший тренер в их карьере. Это нелепо

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике раскритиковал вопросы журналистов, которые пытаются узнать у футболистов о лучшем наставнике, с которым те работали, а также подчеркнул, как важно иметь хороший уровень коммуникации со своими игроками.

«Я собираюсь дать один совет — перестаньте спрашивать игроков, кто лучший тренер, который у них когда-либо был. Это нелепо. Что они смогут вам сказать?

Коммуникации с футболистами? Мне очень нравится общаться с игроками. Очень важно иметь связь с ними, и я понимаю, что не удастся поддерживать хороший контакт со всеми, потому что их у меня 26. Но хорошая связь с игроком для меня как тренера крайне важна», — приводит слова Энрике Mundo Deportivo.

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