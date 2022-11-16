«Намерен насладиться этим экспериментом». Луис Энрике — об идее вести стримы во время ЧМ

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике не стал раскрывать важные детали своих стримов, которые специалист будет вести из Катара во время чемпионата по футболу, но дал общую характеристику своей идее.

«Я не собираюсь делать спойлеры. Понимаю, что вам не терпится всё увидеть, я вас не критикую. Я знаю, какую роль играю, столько же, сколько и вы, или даже больше, чем некоторые. Я объясню это в видео… Не претендую на то, чтобы нравиться всем. Чего точно не собираюсь делать, так это спойлеры, ведь теперь у меня есть подписчики, у меня есть всё… У вас будет материал, чтобы вы могли написать всё, что захотите.

Это эксперимент, которым я намерен насладиться в полной мере. Возможно, мне следовало начать это раньше. Я очень уважаю новые платформы, старался быть как можно более открытым… Но я не собираюсь полемизировать или что-то контролировать из того, что скажу на стримах. Это не имеет ничего общего с моей профессией. Будут ли «ненавистники»? Да здравствуют «ненавистники»!» — цитирует Энрике Mundo Deportivo.

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