Goal: Месси — первый в списке претендентов на «Золотой мяч», Кварацхелия — в топ-10
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Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси занимает первое место в списке претендентов на получение «Золотого мяча» в 2023 году по версии Goal.
Также в тройку входят два одноклубника 35-летнего форварда — Неймар и Килиан Мбаппе. Также в десятку попал грузинский футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия.
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч»:
1. Лионель Месси – «ПСЖ»;
2. Неймар – «ПСЖ»;
3. Килиан Мбаппе – «ПСЖ»;
4. Эрлинг Холанд – «Манчестер Сити»;
5. Роберт Левандовски – «Барселона»;
6. Винисиус Жуниор – «Реал Мадрид»;
7. Кевин Де Брёйне – «Манчестер Сити»;
8. Джамал Мусиала – «Бавария»;
9. Мохамед Салах – «Ливерпуль»;
10. Хвича Кварацхелия – «Наполи».
Месси присоединился к сборной Аргентины перед ЧМ в Катаре:
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