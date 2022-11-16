Goal: Месси — первый в списке претендентов на «Золотой мяч», Кварацхелия — в топ-10

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси занимает первое место в списке претендентов на получение «Золотого мяча» в 2023 году по версии Goal.



Также в тройку входят два одноклубника 35-летнего форварда — Неймар и Килиан Мбаппе. Также в десятку попал грузинский футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия.



Топ-10 претендентов на «Золотой мяч»:



1. Лионель Месси – «ПСЖ»;



2. Неймар – «ПСЖ»;



3. Килиан Мбаппе – «ПСЖ»;



4. Эрлинг Холанд – «Манчестер Сити»;



5. Роберт Левандовски – «Барселона»;



6. Винисиус Жуниор – «Реал Мадрид»;



7. Кевин Де Брёйне – «Манчестер Сити»;



8. Джамал Мусиала – «Бавария»;



9. Мохамед Салах – «Ливерпуль»;



10. Хвича Кварацхелия – «Наполи».

Месси присоединился к сборной Аргентины перед ЧМ в Катаре: