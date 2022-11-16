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Goal: Месси — первый в списке претендентов на «Золотой мяч», Кварацхелия — в топ-10

Goal: Месси — первый в списке претендентов на «Золотой мяч», Кварацхелия — в топ-10
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Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси занимает первое место в списке претендентов на получение «Золотого мяча» в 2023 году по версии Goal.

Также в тройку входят два одноклубника 35-летнего форварда — Неймар и Килиан Мбаппе. Также в десятку попал грузинский футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия.

Топ-10 претендентов на «Золотой мяч»:

1. Лионель Месси – «ПСЖ»;

2. Неймар – «ПСЖ»;

3. Килиан Мбаппе – «ПСЖ»;

4. Эрлинг Холанд – «Манчестер Сити»;

5. Роберт Левандовски – «Барселона»;

6. Винисиус Жуниор – «Реал Мадрид»;

7. Кевин Де Брёйне – «Манчестер Сити»;

8. Джамал Мусиала – «Бавария»;

9. Мохамед Салах – «Ливерпуль»;

10. Хвича Кварацхелия – «Наполи».

Месси присоединился к сборной Аргентины перед ЧМ в Катаре:

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