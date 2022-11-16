Владимир Сычевой: поле в Душанбе не очень хорошего качества. Но у нас нет выбора

Нападающий «Оренбурга» и сборной России Владимир Сычевой рассказал о впечатлениях от города Душанбе, где будет проходить товарищеский матч с Таджикистаном, а также прокомментировал состояние поля на стадионе, где состоится встреча команд.

«Я немного увидел в Душанбе. Очень красивый город, вежливые, приветливые, позитивные люди.

Поле, если честно, не очень хорошего качества. Но выбора у нас нет. Завтра будут играть две команды. Все будут равны», — передаёт слова Сычевого корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.