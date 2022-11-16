Сычевой: я человек, который долго входит в коллектив

Нападающий «Оренбурга» и сборной России Владимир Сычевой рассказал об эмоциях от попадания в состав национальной команды. На данный момент форвард является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.

«Коллектив в сборной очень хороший. Я сам человек, который долго входит в коллектив. С пацанами общаемся, всё в порядке. Так что в процессе», — передаёт слова Сычевого корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Напомним, матч между сборными России и Таджикистана состоится завтра, 17 ноября, в Душанбе. Стартовый свисток главного арбитра матча Ильгиза Танташева прозвучит в 18:00 мск. 20 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Узбекистана в Ташкенте, начало игры — в 15:00 мск.