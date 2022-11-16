Постер с изображением Роналду был снят с трибуны «Олд Траффорд»
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С домашнего стадиона «Манчестер Юнайтед» — «Олд Траффорд» — был снят постер с изображением португальского нападающего клуба Криштиану Роналду.
Плакат находился на Восточной трибуне арены, за статуей легендарного тренера «МЮ» сэра Мэтта Басби.
Напомним, ранее 37-летний португалец дал резонансное интервью, в котором раскритиковал руководство манчестерского клуба, а также заявил, что не уважает главного тренера «Юнайтед» Эрика тен Хага.
В текущем сезоне Роналду провёл за «красных дьяволов» 16 матчей в английской Премьер-лиге и Лиге Европы УЕФА, забив три гола и отдав две результативные передачи. Португалец вернулся в «МЮ» в конце лета 2021 года, ранее он выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год.
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