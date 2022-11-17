Флик — о защитной линии сборной Германии: на ЧМ-2022 такая игра недопустима

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик заявил, что находится не в восторге от игры своих подопечных в контрольном матче с Оманом.

Встреча завершилась победой «бундестим» с минимальным счётом, а единственный гол был забит Никласом Фюллькругом на 80-й минуте.

«Я недоволен тем, как команда сыграла в защите в сегодняшнем матче – на чемпионате мира такая игра недопустима. Нам необходимо действовать жёстче, но, конечно, каждый футболист подсознательно заботился о том, как бы не получить травму», – заявил в послематчевом интервью 57-летний специалист.

Следующий матч Германия проведёт уже в рамках чемпионата мира, когда 23 ноября встретится со сборной Японии. Начало противостояния – в 16:00 мск.

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