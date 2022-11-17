Член комитета ветеранов «Спартака»: не будем давать советы Абаскалю

Член комитета ветеранов «Спартака» Александр Мирзоян высказался о работе Гильермо Абаскаля на тренерском мостике красно-белых. Также Мирзоян ответил на вопрос, будет ли комитет ветеранов клуба давать какие-то советы испанскому специалисту. Напомним, возглавляет комитет ветеранов «Спартака» Олег Романцев, почётный президент — Никита Симонян.

«Абаскаль работает нормально в «Спартаке», поставил интересную игру команде. Красно-белые сейчас занимают второе место, и Абаскалю надо пожелать, чтобы его команда боролась за первое место.

Абаскаль — лучший тренер нынешнего сезона? Если бы испанец тренировал так же хорошо ещё две команды, тогда можно было бы его назвать лучшим тренером. Каждый специалист в каждой команде лучший. «Зенит» на первом месте, а Семак разве плохо работает? У каждой команды есть состав, от него все тренеры пляшут. Гончаренко тоже недавно пришёл в «Урал», и команда заиграла новыми красками.

Будет ли комитет ветеранов «Спартака» давать советы Абаскалю? Комитет ветеранов будет помогать только ветеранам. Мы не можем помогать действующим игрокам, тренеру. Комитет не вмешивается в дела основной команды. Мы хотим, чтобы была связь поколений. Комитет ветеранов – это социальная программа. Как тренировать, знает только тренер. Мы никому советы не будем давать», — приводит слова Мирзояна «РБ Спорт».