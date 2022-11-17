Уткин: очевидно, что за «МЮ» Роналду больше не сыграет

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал интервью португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду журналисту Пирсу Моргану.

«Много можно спорить о том, как такое интервью, которое Роналду дал накануне чемпионата мира, скажется на выступлении сборной Португалии. На мой взгляд, никак не скажется. По крайней мере, это не влияет на сборную Португалии сильнее, чем сам факт того, что Криштиану в команде, он должен выходить в стартовом составе и с капитанской повязкой. Это гораздо важнее всего остального. И гораздо серьёзнее влияет на все события. Хорошо или плохо — чёрт его знает. Турнир короткий, Криштиану полон сил, у него получился небольшой отпуск, он зол на весь мир. Возможно, это, наоборот, катализирует его возможности и силы на чемпионате мира.

Совершенно очевидно, что за «МЮ» Роналду больше не сыграет. И этого, наверное, не хочет уже никто. Хотя решение ещё не принято. И акционер «МЮ» Джоэл Глейзер собирается объявить о своём решении, как быть дальше, после консультации с юристами, потому что Роналду там наговорил на 40 бочек арестантов и, может быть, всё это может привести к расторжению контракта и серьёзному штрафу. Но может, и нет — это безразлично», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.