Точилин: общаюсь с Гараниным, мы в хороших отношениях. Его работу в «Сочи» не обсуждаю

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал о состоянии и задачах своей команды, а также о том, что общается с Вадимом Гараниным. Ранее сообщалось, что Гаранин покинул «Сочи», при этом клуб никаких официальных заявлений до сих пор не сделал.

«Игроки «Сочи» нормально себя чувствуют. У них было несколько дней отдыха. Завтра уже будем готовиться к кубковым матчам.

Какие задачи ставит руководство? Задача была закрыть первую часть сезона с хорошим результатом и кубковые игры провести на максимуме возможностей. Главное — результат.



Общаюсь ли я с Гараниным? Общаемся. Мы в хороших отношениях. Продолжает ли он работу в клубе? Этот вопрос я не обсуждаю», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин покинул клуб. Специалист не присутствовал на матче команды со «Спартаком». В «Сочи» сообщили, что Гаранин пропустил игру из-за проблем со здоровьем.