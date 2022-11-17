Точилин: общаюсь с Гараниным, мы в хороших отношениях. Его работу в «Сочи» не обсуждаю

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал о состоянии и задачах своей команды, а также о том, что общается с Вадимом Гараниным. Ранее сообщалось, что Гаранин покинул «Сочи», при этом клуб никаких официальных заявлений до сих пор не сделал.
«Игроки «Сочи» нормально себя чувствуют. У них было несколько дней отдыха. Завтра уже будем готовиться к кубковым матчам.
Какие задачи ставит руководство? Задача была закрыть первую часть сезона с хорошим результатом и кубковые игры провести на максимуме возможностей. Главное — результат.
Общаюсь ли я с Гараниным? Общаемся. Мы в хороших отношениях. Продолжает ли он работу в клубе? Этот вопрос я не обсуждаю», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».
Ранее появилась информация, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин покинул клуб. Специалист не присутствовал на матче команды со «Спартаком». В «Сочи» сообщили, что Гаранин пропустил игру из-за проблем со здоровьем.
- 17 ноября 2022
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