Гаранин — один из кандидатов на пост главного тренера «Пари НН» после ухода Галактионова

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин является одним из кандидатов на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» после ухода Михаила Галактионова в «Локомотив». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Гаранин в ближайшие дни официально оформит свой уход из «Сочи», а Галактионов покинет «Пари НН» после 17-го тура Российской Премьер-Лиги», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее появилась информация, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин покинул клуб. Специалист не присутствовал на матче команды со «Спартаком». В «Сочи» сообщили, что Гаранин пропустил игру из-за проблем со здоровьем.

Напомним, Гаранин, ранее тренировавший «Енисей», сменил в «Сочи» Владимира Федотова, который перебрался в ЦСКА. «Сочи» в 16 матчах чемпионата России набрал 22 очка и занимает девятое место.