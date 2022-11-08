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Гаранин — один из кандидатов на пост главного тренера «Пари НН» после ухода Галактионова

Гаранин — один из кандидатов на пост главного тренера «Пари НН» после ухода Галактионова
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Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин является одним из кандидатов на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» после ухода Михаила Галактионова в «Локомотив». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Гаранин в ближайшие дни официально оформит свой уход из «Сочи», а Галактионов покинет «Пари НН» после 17-го тура Российской Премьер-Лиги», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее появилась информация, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин покинул клуб. Специалист не присутствовал на матче команды со «Спартаком». В «Сочи» сообщили, что Гаранин пропустил игру из-за проблем со здоровьем.

Напомним, Гаранин, ранее тренировавший «Енисей», сменил в «Сочи» Владимира Федотова, который перебрался в ЦСКА. «Сочи» в 16 матчах чемпионата России набрал 22 очка и занимает девятое место.

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