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Денис Глушаков ответил на вопрос, зачем сборной России играть с Таджикистаном

Денис Глушаков ответил на вопрос, зачем сборной России играть с Таджикистаном
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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос, зачем сборной России играть товарищеский матч с командой Таджикистана. Встреча состоится сегодня, 17 ноября. Начало матча — в 18:00 мск.

«Я буду смотреть матч сборных Таджикистана и России. Думаю, наша команда точно должна считаться фаворитом. Нужны ли такие матчи? Давайте хотя бы с такими командами сначала поиграем. Заодно проверим свои силы. Нужно посмотреть, на что мы способны», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

20 ноября национальная команда России проведёт второй матч на ноябрьском сборе. Команда Валерия Карпина сыграет со сборной Узбекистана. Игра пройдёт в Ташкенте. Начало встречи — в 15:00 мск.

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