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Таджикистан — Россия, онлайн-трансляция товарищеского матча 17 ноября 2022 года, где смотреть, прямая трансляция

Сборная жива, несмотря ни на что! Ещё одна премьера Карпина. LIVE
«Чемпионат»
Таджикистан — Россия, онлайн-трансляция
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Здесь Россия ещё не играла.

Всем привет! Сборная России продолжает осенние гастроли по бывшим среднеазиатским республикам Советского Союза. В конце сентября команда Валерия Карпина посетила с дружественным визитом Киргизию, а теперь откроет для себя Таджикистан и Узбекистан. Несмотря на товарищеский статус, оба матча по-своему исторические — на таком уровне команды встретятся впервые. Премьера №1 — уже сегодня в Душанбе. Начало — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат», как обычно, последит за матчем онлайн и приглашает читателей присоединяться к трансляции. Будут эксклюзивные подробности от нашего спецкора из столицы Таджикистана. Так что оставайтесь с нами.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
17 ноября 2022, четверг. 18:00 МСК
Таджикистан
Не начался
Россия
Комментарии
Новости. Футбол
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