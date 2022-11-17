Карпукас: матчи с Таджикистаном и Узбекистаном нужны, сборная России должна существовать

Полузащитник сборной России Артём Карпукас высказался в преддверии товарищеского матча с национальной командой Таджикистана. Игра пройдёт сегодня, 17 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. Также 20 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Узбекистаном.

«Я не могу говорить за других, только за себя. Матчи с этими сборными нужны, потому что это большой стимул — попасть в сборную России, национальная команда должна существовать.

Карпин показал нарезки игры сборной Таджикистана. Без особо каких-либо комментариев. Акцентов на схему и игру не было, просто посмотрели, как они двигаются. Сборная России должна играть от себя, не отталкиваясь от других команд.

С кем бы я хотел, чтобы сборная России сыграла? Не могу сказать. Хочу, чтобы всё вернулось, как и было, — в плане спорта. Во время квалификации на ЧМ-2022 в Катаре сборная России показала, что мы можем играть с любой командой: в матчах со Словакией и Словенией мы действовали от себя, с Хорватией достаточно неплохо играли», — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт».