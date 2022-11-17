Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Коста-Рики отменила товарищеский матч с Ираком из-за штампов в паспортах

Сборная Коста-Рики отменила товарищеский матч с Ираком из-за штампов в паспортах
Комментарии

Сборная Коста-Рики отказалась от проведения выездного товарищеского матча с Ираком, намеченного на сегодня, 17 ноября. Об этом сообщило Daily Mail.

Согласно информации, существовала предварительная договорённость не ставить штампы в паспортах футболистов при пересечении границы. Это связано с опасениями, что иракский штамп в паспорте вызовет трудности при въезде в другие страны в будущем. Однако иракские власти не выполнили соглашение.

«Матч против Ирака был отменён. Соглашение, которое подразумевало отсутствие штампов в паспортах, не было соблюдено, и по этой причине было принято решение не въезжать в Ирак и отменить матч», — приводятся слова представителя федерации футбола Коста-Рики.

Коста-Рика сыграет на чемпионате мира в группе Е с Германией, Японией и Испанией.

Календарь ЧМ-2022
«Бесстыжее лицемерие». Что не так с европейским бойкотом чемпионата мира в Катаре «Бесстыжее лицемерие». Что не так с европейским бойкотом чемпионата мира в Катаре

Видео: Дидье Дешам – самый сильный тренер ЧМ-2022

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022