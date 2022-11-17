Сборная Коста-Рики отменила товарищеский матч с Ираком из-за штампов в паспортах

Сборная Коста-Рики отказалась от проведения выездного товарищеского матча с Ираком, намеченного на сегодня, 17 ноября. Об этом сообщило Daily Mail.

Согласно информации, существовала предварительная договорённость не ставить штампы в паспортах футболистов при пересечении границы. Это связано с опасениями, что иракский штамп в паспорте вызовет трудности при въезде в другие страны в будущем. Однако иракские власти не выполнили соглашение.

«Матч против Ирака был отменён. Соглашение, которое подразумевало отсутствие штампов в паспортах, не было соблюдено, и по этой причине было принято решение не въезжать в Ирак и отменить матч», — приводятся слова представителя федерации футбола Коста-Рики.

Коста-Рика сыграет на чемпионате мира в группе Е с Германией, Японией и Испанией.

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