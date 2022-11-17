Игорь Колыванов: Таджикистан — не та команда, которая могла бы обыграть сборную России

Бывший тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов высказался в преддверии товарищеского матча сборной России с национальной командой Таджикистана. Встреча состоится сегодня, 17 ноября.

«О том, что сборная России может не выиграть у Таджикистана, я даже не думаю. С оптимизмом смотрю на нашу сборную. Таджикистан — это не та команда, которая могла бы обыграть сборную России. Конечно, в футболе происходит многое, но сборная России с таким составом точно сильнее», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

20 ноября национальная команда России проведёт второй матч на ноябрьском сборе. Команда Валерия Карпина сыграет со сборной Узбекистана. Игра пройдёт в Ташкенте. Начало встречи — в 15:00 мск.