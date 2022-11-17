Сборная Швейцарии проиграла команде Ганы в товарищеском матче перед ЧМ-2022

Завершился международный товарищеский матч, в котором встречались сборные Ганы и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Шейх Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча завершилась победой сборной Ганы со счётом 2:0.

Оба мяча были забиты во втором тайме. На 70-й минуте матча счёт открыл защитник Мохаммед Салису. Через четыре минуты преимущество Ганы упрочил форвард Антуан Семеньо с передачи вышедшего на замену Камала Сулеманы.

На предстоящем чемпионате мира сборная Ганы сыграет в группе Н. Её соперниками выступят Южная Корея, Португалия и Уругвай. Швейцарцы в группе G встретятся с командами Сербии, Бразилии и Камеруна. В стартовом туре 24 ноября Гана проведёт матч с Португалией, а Швейцария сыграет с Камеруном.