Сборная Швейцарии проиграла команде Ганы в товарищеском матче перед ЧМ-2022
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Завершился международный товарищеский матч, в котором встречались сборные Ганы и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Шейх Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча завершилась победой сборной Ганы со счётом 2:0.
Оба мяча были забиты во втором тайме. На 70-й минуте матча счёт открыл защитник Мохаммед Салису. Через четыре минуты преимущество Ганы упрочил форвард Антуан Семеньо с передачи вышедшего на замену Камала Сулеманы.
На предстоящем чемпионате мира сборная Ганы сыграет в группе Н. Её соперниками выступят Южная Корея, Португалия и Уругвай. Швейцарцы в группе G встретятся с командами Сербии, Бразилии и Камеруна. В стартовом туре 24 ноября Гана проведёт матч с Португалией, а Швейцария сыграет с Камеруном.
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