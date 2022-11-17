Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил о готовности возглавить сборную Англии по футболу в случае ухода с поста в национальной сборной Гарета Саутгейта.

«Конечно, мои отношения с Англией всегда были очень хорошими. У нас отличные отношения с футбольными академиями, мы стараемся развивать молодых игроков для национальной команды. Здесь я чувствую себя очень комфортно. Никогда не знаешь, что может случиться. Я открыт для всего», — приводит слова Почеттино The Athletic.'

Контракт Гарета Саутгейта со сборной Англии истекает только в 2026 году, однако ранее появилась информация, что наставник покинет свой пост после предстоящего чемпионата мира вне зависимости от результата национальной команды.

Почеттино хочет вернуться к работе в футболе после того, как летом покинул «ПСЖ». Сообщалось об интересе к нему «Астон Виллы», но аргентинец отклонил предложение бирмингенцев. В сборной Англии Почеттино может воссоединиться с Гарри Кейном и Эриком Дайером, с которыми работал в «Тоттенхэме».

Состав сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре: