Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил о готовности возглавить сборную Англии по футболу в случае ухода с поста в национальной сборной Гарета Саутгейта.
«Конечно, мои отношения с Англией всегда были очень хорошими. У нас отличные отношения с футбольными академиями, мы стараемся развивать молодых игроков для национальной команды. Здесь я чувствую себя очень комфортно. Никогда не знаешь, что может случиться. Я открыт для всего», — приводит слова Почеттино The Athletic.'
Контракт Гарета Саутгейта со сборной Англии истекает только в 2026 году, однако ранее появилась информация, что наставник покинет свой пост после предстоящего чемпионата мира вне зависимости от результата национальной команды.
Почеттино хочет вернуться к работе в футболе после того, как летом покинул «ПСЖ». Сообщалось об интересе к нему «Астон Виллы», но аргентинец отклонил предложение бирмингенцев. В сборной Англии Почеттино может воссоединиться с Гарри Кейном и Эриком Дайером, с которыми работал в «Тоттенхэме».
Состав сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре:
- 17 ноября 2022
-
17:37
-
17:31
-
17:22
-
17:20
-
17:16
-
17:12
-
16:52
-
16:46
-
16:41
-
16:40
-
16:26
-
16:10
-
15:50
-
15:49
-
15:22
-
15:20
-
15:14
-
15:13
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
14:59
-
14:58
-
14:45
-
14:31
-
14:30
-
14:09
-
14:05
-
14:01
-
13:49
-
13:29
-
13:27
-
13:24
-
13:20
-
13:16