Валерий Карпин: не понимаю тех, кто бьёт в грудь, что за Россию должны играть россияне

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Мнение Путина, который поддерживает лимит на легионеров? А как надо — чтобы совпало или нет? Не понимаю тех, кто бьёт в грудь, что за Россию должны играть россияне. Чем больше у тренера выбор, тем лучше. А он уже будет выбирать. Получит кто-то российский паспорт — тренер будет выбирать. Не вижу в этом проблемы. В Испании дают паспорта иностранцам и вызывают в сборную. Что плохого, если вместо 50 мы будем рассматривать 60 человек?



Малком и Клаудиньо? Было бы ещё десять таких, и слава богу. Что в этом такого?» — передаёт слова Валерия Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.