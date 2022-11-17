Валерий Карпин: не понимаю тех, кто бьёт в грудь, что за Россию должны играть россияне
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
«Мнение Путина, который поддерживает лимит на легионеров? А как надо — чтобы совпало или нет? Не понимаю тех, кто бьёт в грудь, что за Россию должны играть россияне. Чем больше у тренера выбор, тем лучше. А он уже будет выбирать. Получит кто-то российский паспорт — тренер будет выбирать. Не вижу в этом проблемы. В Испании дают паспорта иностранцам и вызывают в сборную. Что плохого, если вместо 50 мы будем рассматривать 60 человек?
Малком и Клаудиньо? Было бы ещё десять таких, и слава богу. Что в этом такого?» — передаёт слова Валерия Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
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