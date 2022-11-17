«Двойку» всегда хотелось закрыть». Наиль Измайлов – о второй команде «Спартака»
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Президент Первой лиги, бывший генеральный директор «Спартака» Наиль Измайлов рассказал о желании закрыть «Спартак-2» во время работы в московском клубе.
«Двойку» всегда хотелось закрыть, потому что она не давала ожидаемого эффекта. Не было роста молодых игроков. Во многом это было связано с отсутствием нормального тренировочного процесса из-за календаря чемпионата. Сейчас Первая лига перешла на недельный микроцикл, что должно дать свои плоды", — сказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Андрею Панкову и Константину Кринскому.
Напомним, «Спартак-2» был закрыт в мае 2022 года по решению руководства красно-белых.
Полностью интервью с Наилем Измайловым читайте на «Чемпионате» завтра.
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