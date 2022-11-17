Силкин — о ничьей России с Таджикистаном: матч не получился. Вышла сборная солянка

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о товарищеской игре между сборными России и Таджикистана, который завершился безголевой ничьей — 0:0.
«Матч не получился. Эксперименты на этом прекратятся. Видно, что слишком много игроков — они просто разобщены. Вышла сборная солянка. Вышли люди, которые против Таджикистана не создали ни одного момента.
В будущем команда определится с костяком, будет потихоньку вкраплять молодых ребят, которых хотят проверить. Такого поголовного привлечения больше не будет», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Следующую товарищескую встречу подопечные Валерия Карпина проведут в это воскресенье, 20 ноября. В этот день сборная России сыграет с национальной командой Узбекистана.
- 17 ноября 2022
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