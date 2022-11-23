Германия — Япония: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 23 ноября, состоится матч 1-го тура группы Е между сборными Японии и Германии. Стартовый свисток будет дан в 16:00 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе «Халифа Интернейшнл», вмещающем 45 416 зрителей.

В прямом эфире событие будет показывать телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Германии является четырёхкратным чемпионом мира. Сборная Японии принимает участие в седьмом мундиале подряд.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.