Марокко — Хорватия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 13:00
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В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 23 ноября, состоится матч 1-го тура группы F между сборными Марокко и Хорватии. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Байт». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 13:00 по московскому времени.
Сборная Марокко принимает участие в мундиале в шестой раз. В 1986 году марокканцы вышли в 1/8 финала турнира. Хорваты являются действующими серебряными призёрами ЧМ. Также они выигрывали бронзовые медали в 1998 году.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
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