Мануэль Нойер наденет радужную капитанскую повязку на матч ЧМ-2022 Германия — Япония

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер сообщил, что будет носить радужную капитанскую повязку в поддержку ЛГБТ-сообщества во время матча группового этапа чемпионата мира в Катаре с национальной командой Японии.
«Да, я надену радужную повязку. Этот турнир — большой эксперимент для всех. Мы не боимся последствий. У нас есть поддержка Немецкого футбольного союза. Мы будем не единственной командой, которая использует радужную повязку», — приводит слова Нойера Bayern & Germany.
Матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Германия — Япония состоится 23 ноября на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе (Катар). Начало встречи — в 16:00 мск. Соперниками команд по группе Е являются сборные Испании и Коста-Рики.
Финальный матч чемпионата мира 2022 года в Катаре пройдёт 18 декабря. Действующий чемпион мира — сборная Франции.
Всё самое важное о стартующем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 21 ноября 2022
-
02:35
-
02:31
-
02:22
-
02:22
-
02:02
-
02:00
-
01:59
-
01:41
-
01:39
-
01:35
-
01:28
-
01:28
-
01:22
-
01:19
-
01:14
-
01:12
-
01:08
-
01:06
-
00:54
-
00:51
-
00:45
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:37
-
00:37
-
00:30
-
00:29
-
00:29
-
00:17
-
00:06
-
00:05
-
00:00
- 20 ноября 2022
-
23:59
-
23:52