Мануэль Нойер наденет радужную капитанскую повязку на матч ЧМ-2022 Германия — Япония

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер сообщил, что будет носить радужную капитанскую повязку в поддержку ЛГБТ-сообщества во время матча группового этапа чемпионата мира в Катаре с национальной командой Японии.



«Да, я надену радужную повязку. Этот турнир — большой эксперимент для всех. Мы не боимся последствий. У нас есть поддержка Немецкого футбольного союза. Мы будем не единственной командой, которая использует радужную повязку», — приводит слова Нойера Bayern & Germany.



Матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Германия — Япония состоится 23 ноября на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе (Катар). Начало встречи — в 16:00 мск. Соперниками команд по группе Е являются сборные Испании и Коста-Рики.



Финальный матч чемпионата мира 2022 года в Катаре пройдёт 18 декабря. Действующий чемпион мира — сборная Франции.

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