Уругвай — Южная Корея: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 16:00

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 24 ноября, состоится матч 1-го тура группы H между сборными Уругвая и Южной Кореи. Игра пройдёт на стадионе «Эдьюкейшн Сити», вмещающем 44 325 зрителей. Прямая трансляция начнётся в 16:00 по московскому времени.



В прямом эфире событие будет показывать телеканал «Матч!». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Уругвай выигрывал чемпионат мира в 1930 и 1950 годах. Южная Корея отобралась на 10-й мундиаль подряд.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.