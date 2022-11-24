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Уругвай — Южная Корея: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 16:00

Уругвай — Южная Корея: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 16:00
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В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 24 ноября, состоится матч 1-го тура группы H между сборными Уругвая и Южной Кореи. Игра пройдёт на стадионе «Эдьюкейшн Сити», вмещающем 44 325 зрителей. Прямая трансляция начнётся в 16:00 по московскому времени.

В прямом эфире событие будет показывать телеканал «Матч!». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уругвай выигрывал чемпионат мира в 1930 и 1950 годах. Южная Корея отобралась на 10-й мундиаль подряд.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

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