Осинькин рассказал о командной роли голкипера Фролова

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о роли в команде голкипера Евгения Фролова. Вратарь самарского клуба ещё не выходил на поле в этом сезоне.

«Если сказать о роли Евгения Фролова, он уже намного более опытный футболист: и за счёт возраста, и за счёт количества игрового времени, которое он провёл на поле. Его роль в этой ситуации такая, что мы уверены в его уровне. Когда нам нужно будет, а мы помним это по кубковой игре с «Ахматом» в позапрошлом сезоне, всегда можем на него надеяться. Его профессионализм, умение работать, тренироваться, стремиться себя улучшать — для молодых футболистов важно, чтобы был такой пример. Определённый дядька, который может что-то сказать, потребовать. Считаю, что у каждого из наших вратарей есть своя определённая ниша. Ничего не хочу менять в нашей вратарской бригаде», — сказал Осинькин в интервью клубной пресс-службе.