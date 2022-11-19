Руслан Литвинов рассказал, как в сборной России относятся к критике болельщиков
Поделиться
Полузащитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов высказался о предстоящем матче российской команды с Узбекистаном, который состоится завтра, 20 ноября, а также ответил, как в национальной команде относятся к критике. В последнем матче команда Валерия Карпина не сумела переиграть Таджикистан, сыграв вничью — 0:0.
«Готовимся к игре, как и положено. Посмотрели соперника, разобрали игру.
Критика? Стараемся абстрагироваться от этого. Выполнять установку, слушать тренера и настраиваться на игру», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Команда Валерия Карпина должна была сыграть в стыковых матчах за путёвку на чемпионат мира в Катаре, но была отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.
Комментарии
- 21 ноября 2022
-
02:48
-
02:35
-
02:31
-
02:22
-
02:22
-
02:02
-
02:00
-
01:59
-
01:41
-
01:39
-
01:35
-
01:28
-
01:28
-
01:22
-
01:19
-
01:14
-
01:12
-
01:08
-
01:06
-
00:54
-
00:51
-
00:45
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:37
-
00:37
-
00:30
-
00:29
-
00:29
-
00:17
-
00:06
-
00:05
-
00:00
- 20 ноября 2022
-
23:59
Партнерский контент