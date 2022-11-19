Руслан Литвинов рассказал, как в сборной России относятся к критике болельщиков

Полузащитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов высказался о предстоящем матче российской команды с Узбекистаном, который состоится завтра, 20 ноября, а также ответил, как в национальной команде относятся к критике. В последнем матче команда Валерия Карпина не сумела переиграть Таджикистан, сыграв вничью — 0:0.

«Готовимся к игре, как и положено. Посмотрели соперника, разобрали игру.



Критика? Стараемся абстрагироваться от этого. Выполнять установку, слушать тренера и настраиваться на игру», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Команда Валерия Карпина должна была сыграть в стыковых матчах за путёвку на чемпионат мира в Катаре, но была отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.