Валерий Карпин: слова поддержки? Из Испании пишут, что спорт должен быть вне политики

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин перед предстоящим товарищеским матчем с командой Узбекистана рассказал о словах поддержки в адрес российской команды из-за отстранения от международных официальных игр.



«Слова поддержки? От Шомуродова. Понятно, что пишут из Испании в личных беседах. Говорят, что спорт должен быть вне политики. И отстранять неправильно. Всё как обычно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Матч между сборными России и Узбекистана состоится завтра, 20 ноября, в Ташкенте на стадионе «Пахтакор». Стартовый свисток — в 15:00 по московскому времени. Напомним, после отстранения от международных встреч российская команда провела две товарищеские игры: с Кыргызстаном (2:1) и Таджикистаном (0:0).