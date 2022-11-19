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Роналду, пропустивший товарищеский матч, тренируется в общей группе Португалии

Роналду, пропустивший товарищеский матч, тренируется в общей группе Португалии
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, из-за недомогания пропустивший товарищеский матч с Нигерией, принял участие в первой тренировке национальной команды в Катаре. Об этом сообщает Globo.

Сборная Португалии на чемпионате мира сыграет в одной группе H с Уругваем, Ганой и Южной Кореей. Первая встреча на турнире для португальцев состоится с Ганой в четверг, 21 ноября.

37-летний Роналду дебютировал в сборной Португалии в августе 2003 года. В 191 матче за национальную команду Криштиану забил 117 голов и отдал 43 результативные передачи. Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром в мире среди всех сборных.

На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Криштиану Роналду. Видеоролик:

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