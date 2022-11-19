Силва — о Роналду: не вижу у него особых проблем, он мотивирован и сосредоточен

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва считает, что события последних дней не отразятся на нападающем команды Криштиану Роналду.
«Я вижу его мотивированным, сосредоточенным, я не вижу особых проблем, если честно. Это отдельная тема, которая обсуждалась несколько раз», — приводит слова Силвы Globo.
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Сборная Португалии на чемпионате мира сыграет в одной группе H с Уругваем, Ганой и Южной Кореей. Первая встреча на турнире для португальцев состоится с Ганой в четверг, 21 ноября.
37-летний Роналду дебютировал в сборной Португалии в августе 2003 года. В 191 матче за национальную команду Криштиану забил 117 голов и отдал 43 результативные передачи. Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром в мире среди всех сборных.
Роналду потрогал Пепе за пятую точку. Видеоролик:
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