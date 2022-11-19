Джейдон Санчо удалил все посты в одной из соцсетей и опубликовал странную цитату
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Вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джейдон Санчо удалил все свои записи в одной из соцсетей и опубликовал цитату: «Семья – корень всего, что я делаю, а также корень всего, что я творю». Кроме того, фотографию в профиле футболист сменил на чёрный фон.
Отметим, что игрок не попал в окончательную заявку сборной Англии на чемпионат мира в Катаре.
Джейдон Санчо перешёл в стан «красных дьяволов» 23 июля 2021 года из дортмундской «Боруссии», подписав контракт до 2026 года.
В футболке «Юнайтед» вингер провёл 39 матчей и забил пять голов. За главную сборную Англии Санчо в 23 матчах сумел забить три гола. В составе национальной команды игрок завоевал серебряные медали Евро-2020.
У кого в АПЛ самый крупный контракт?
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