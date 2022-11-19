Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» готов существенно увеличить зарплату Шкриньяра. Милан может уйти свободным агентом

«ПСЖ» готов существенно увеличить зарплату Шкриньяра. Милан может уйти свободным агентом
Комментарии

Французский «ПСЖ» продолжает проявлять заинтересованность в подписании защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Парижане готовы платить 27-летнему футболисту € 10 млн в год. В итальянской команде Милан получает € 6 млн. Об этом сообщает Tuttomercatoweb. Соглашение между «Интером» и Шкриньяром истекает в конце сезона.

Милан Шкриньяр стал игроком «Интера» летом 2017 года, перейдя из «Сампдории». В нынешнем сезоне итальянской Серии А защитник в 15 матчах не отметился результативными действиями. Всего за «Интер» Шкриньяр в 236 встречах забил 11 голов. Ранее сообщалось, что «Интер» намерен договориться о новом контракте со словацким футболистом.

Самые дорогие футболисты по сумме трансферов. Видеоролик:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022