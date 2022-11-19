«ПСЖ» готов существенно увеличить зарплату Шкриньяра. Милан может уйти свободным агентом
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Французский «ПСЖ» продолжает проявлять заинтересованность в подписании защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Парижане готовы платить 27-летнему футболисту € 10 млн в год. В итальянской команде Милан получает € 6 млн. Об этом сообщает Tuttomercatoweb. Соглашение между «Интером» и Шкриньяром истекает в конце сезона.
Милан Шкриньяр стал игроком «Интера» летом 2017 года, перейдя из «Сампдории». В нынешнем сезоне итальянской Серии А защитник в 15 матчах не отметился результативными действиями. Всего за «Интер» Шкриньяр в 236 встречах забил 11 голов. Ранее сообщалось, что «Интер» намерен договориться о новом контракте со словацким футболистом.
Самые дорогие футболисты по сумме трансферов. Видеоролик:
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