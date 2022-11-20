Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал: я хочу выиграть чемпионат мира

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал заявил, что хочет выиграть чемпионат мира со своей командой. Оранжевые на групповой стадии турнира сыграют в квартете А, где встретятся с Катаром, Эквадором и Сенегалом.
«Я хочу выиграть чемпионат мира. Конечно, совсем не обязательно, что у нашей команды это получится. Однако это моя цель, необходимо самому ставить её, тогда это поможет в достижении этой цели. Может быть, кто-то посчитает меня слишком амбициозным, но на самом деле это так и работает. Я верю в своих игроков, футбол не ограничивается тактикой, нужна доля везения. А мне обычно везёт», — приводит слова ван Гала пресс-служба ФИФА.
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Ван Гал лёг на землю и пародирует симулянтов
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