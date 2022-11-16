Луи ван Гал: болельщики, решившие бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре, правы

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился мнением о решении болельщиков национальной команды бойкотировать чемпионат мира 2022 года в Катаре.



«Думаю, болельщики, которые бойкотируют чемпионат мира в Катаре, правы, потому что они верят в это. Я не вижу проблем. Надеюсь, что мы сыграем настолько волшебно, что в конце турнира, когда мы попадём в финал, они посмотрят матч по телевизору и увидят, насколько мы хороши.



Мы должны играть в футбольных странах. У них больше опыта в проведении таких крупных турниров. Но не стоит забывать, что в Катаре совершенно другая культура. Мы также можем взглянуть на себя и посмотреть, а всё ли так хорошо у нас дома на самом деле. Пока вопросов к организации мундиаля в Катаре у меня нет», — приводит слова ван Гала AFP.

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