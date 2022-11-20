Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» бесплатно отпустит Чемберлена летом 2023 года

«Ливерпуль» бесплатно отпустит Чемберлена летом 2023 года
Комментарии

«Ливерпуль» не намерен продлевать контракт с полузащитником Алексом Окслейд-Чемберленом. Английский футболист покинет команду на правах свободного агента летом 2023 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

29-летний Окслейд-Чемберлен перешёл в «Ливерпуль» из «Арсенала» летом 2017 года за € 38 млн. По ходу нынешнего сезона он вышел на поле на 15 минут в двух матчах английской Премьер-лиги.

Ранее появилась информация, что Окслейд-Чемберлен, как и Натаниэл Филлипс с Наби Кейта, выставлен на трансфер. Возможно, Алекс покинет «Ливерпуль» в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 22 очка и занимает в турнирной таблице шестое место после 14 туров.

У кого в АПЛ самый крупный контракт? Видеоролик:

«Ливерпуль» отдадут шейхам или звезде НБА? Что известно о возможной продаже клуба «Ливерпуль» отдадут шейхам или звезде НБА? Что известно о возможной продаже клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022