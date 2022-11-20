«Ливерпуль» бесплатно отпустит Чемберлена летом 2023 года

«Ливерпуль» не намерен продлевать контракт с полузащитником Алексом Окслейд-Чемберленом. Английский футболист покинет команду на правах свободного агента летом 2023 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

29-летний Окслейд-Чемберлен перешёл в «Ливерпуль» из «Арсенала» летом 2017 года за € 38 млн. По ходу нынешнего сезона он вышел на поле на 15 минут в двух матчах английской Премьер-лиги.

Ранее появилась информация, что Окслейд-Чемберлен, как и Натаниэл Филлипс с Наби Кейта, выставлен на трансфер. Возможно, Алекс покинет «Ливерпуль» в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 22 очка и занимает в турнирной таблице шестое место после 14 туров.

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